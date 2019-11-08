В Минпросвещения рассказали, сколько в России учителей пенсионного возраста

Министр Ольга Васильева также отметила, что решить данную проблему до 2029 года будет сложно.

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что примерно четверть российских учителей — пенсионеры. Об этом сообщает ТАСС.

— На сегодняшний день треть нашего педагогического корпуса — это люди достойного возраста. У нас на сегодняшний день 23% людей, которые перешли пенсионную черту, и 19% людей, которые к ней приближаются, — сказала Васильева на пленарном заседании IV Всероссийского съезда учителей сельских школ в Белгородской области.

При этом молодых преподавателей (до 29 лет) сейчас в стране 5,9%.

Васильева отметила, что до 2029 года решить проблему с молодыми учителями будет непросто. При этом министр напомнила, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий студентам старших курсов право преподавать в школах ещё до получения диплома.

Напомним, ранее Росстат рассказал о зарплатах учителей в российских регионах. Выяснилось, что больше всего получают на Чукотке — почти 99 тысяч рублей в месяц, а меньше всего в Северной Осетии — около 22 тысяч рублей.