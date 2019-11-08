В работе "Сбербанк Онлайн" произошёл сбой

Пользователи сообщили о сбое сервиса "Сбербанк Онлайн". По данным портала Downdetector, большинство клиентов (72%) жалуются на невозможность войти в систему.

Также 17% сообщают о сбое в работе всех сервисов, а 9% не могут перевести деньги. Неполадки в работе "Сбербанк Онлайн" начались около 16:00.

Проблемы фиксируют пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Перми, Казани, Волгограде, Краснодаре, Иркутске и других крупных городах страны.