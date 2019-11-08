Детсад в Нарьян-Маре хотят переименовать после убийства ребёнка

Судьбу печально известного учреждения определяют вместе с родителями и общественностью.

Детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, в котором убили ребёнка, может обрести новое имя. Об этом Лайфу рассказали в Департаменте образования Ненецкого автономного округа.

В обсуждении судьбы учреждения участвуют родители и общественность, а также департаменты спорта, образования и культуры. Поднят вопрос и о перепланировке группы и ремонте в детском саду.

— Этот вопрос ещё обсуждается, поэтому точно сказать, переименуют его или нет, ещё рано. Это сделано для того, чтобы не было ассоциации с трагедией, — рассказал представитель департамента.

По словам собеседника Лайфа, группу закрыли до конца календарного года, а её воспитанников распределили между другими группами и детсадами по согласию родителей.

Напомним, 31 октября 36-летний Денис Поздеев беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и убил ножом одного из спящих малышей. Поздеев был задержан на месте преступления и не стал отрицать своей вины, сказав, что пошёл на убийство ради исполнения заклинания для вечной жизни и богатства.