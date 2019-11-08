В Перми воспитатели матом кричали на детей и музыкой глушили их истерики — аудио

Мама одного из пострадавших рассказала, что ребёнок получил психологическую травму и теперь ему запрещено до трёх лет ходить в детские учреждения.

В Перми воспитатель и нянечка частного детского сада "Маленькая страна" ругались матом на детей и включали музыку, чтобы заглушить их крики и слёзы.

— В нашей группе дети от полутора до трёх лет. Совсем малыши. Нашему сыну два годика и восемь месяцев. Когда мы забрали его с тихого часа, он плакал, глаза все красные были, он был каким-то замкнутым. Воспитатель сказала, что это нормально, мол, не привык, — рассказала Лайфу Дарья Моисеева.

После того как сын рассказал, что воспитательница ударила другого мальчика, родители решили положить в детский рюкзак диктофон, чтобы узнать, что на самом деле происходит в садике.

— Мы были в шоке. Прослушав первые семь минут, сразу же поехали в сад забирать вещи. Позвонили заведующей — она никак не отреагировала. Мы ходили к психоаналитику. Он сказал, что у ребёнка травма. Нам под запретом ходить до трёх лет в детские сады, — поделилась мама мальчика.

Женщина также рассказала, что на следующий день она написала заявление в полицию и прокуратуру.

Директор детского сада "Маленькая страна" заявила Лайфу, что сейчас по факту поведения воспитателей проводится проверка, они уволены.

— Мы были в шоке, даже не предполагали, что наши воспитатели могут так разговаривать. У нас проводится проверка. Воспитатели отстранены от работы и больше не будут у нас работать, — отметила Надежда Денисова.