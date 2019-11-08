Герольдмейстер оценил новую форму сборной России: Ошибка или глупость

Накануне сборная России по футболу презентовала новую форму. Одной из её особенностей стал "перевёрнутый" флаг на рукавах. Главный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов оценил такой шаг.

— Цвета должны быть в таком же порядке, как на флаге, и на рукавах должна быть такая же последовательность, как на флаге, — сверху белый, потом синий, потом красный. Если они не в такой последовательности, значит, это не российский флаг, значит, это не российская сборная. Это ошибка или глупость просто. Такая форма может быть у кого угодно, но не у сборной России, — рассказал Лайфу эксперт.

Он считает, что в этом случае не нужно заниматься поиском каких-то тайных смыслов.

Мы – сборная разных. Вместе от края до края.

Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball. В продаже с 11 ноября. pic.twitter.com/YdHPh2Ndkp — Сборная России (@TeamRussia) November 7, 2019

Напомним, 7 ноября официально представили форму сборной России по футболу, спортсмены сыграют в ней на чемпионате Европы 2020 года. Также презентационный ролик появился в аккаунте национальной команды в "Твиттере".