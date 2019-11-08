Герольдмейстер оценил новую форму сборной России: Ошибка или глупость

2029

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Накануне сборная России по футболу презентовала новую форму. Одной из её особенностей стал "перевёрнутый" флаг на рукавах. Главный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов оценил такой шаг.

— Цвета должны быть в таком же порядке, как на флаге, и на рукавах должна быть такая же последовательность, как на флаге, — сверху белый, потом синий, потом красный. Если они не в такой последовательности, значит, это не российский флаг, значит, это не российская сборная. Это ошибка или глупость просто. Такая форма может быть у кого угодно, но не у сборной России, — рассказал Лайфу эксперт.

Он считает, что в этом случае не нужно заниматься поиском каких-то тайных смыслов.

Напомним, 7 ноября официально представили форму сборной России по футболу, спортсмены сыграют в ней на чемпионате Европы 2020 года. Также презентационный ролик появился в аккаунте национальной команды в "Твиттере".

Автор:
Александра Вишнякова
АВ
Александра Вишнякова
Соавторы:
Ольга  Годуненко
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