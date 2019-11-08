Скандальный рокер Пит Доэрти пытался купить кокаин на улице и был арестован

Скандально известный музыкант и бывший фронтмен групп The Libertines и Babyshambles Пит Доэрти арестован за кокаин. Рокер пытался купить наркотик на улице в Париже, сообщает The Washington Post.

По данным ряда СМИ, у Доэрти при себе было ещё два грамма наркотиков во время задержания, однако в парижской полиции эту информацию не подтвердили.

Добавим, это уже не первый случай, когда рокера задерживают за наркотики. В 2008 году его приговорили к 14 неделям тюрьмы за вождение авто под запрещёнными веществами. В 2011 году он сидел ещё полгода и всё также за кокаин. Кроме того, он проходил лечение в наркологической клинике.