Опрос: Почти 15% россиян лишены сновидений

Лишь 21% респондентов видят сны каждую ночь, а 40% признались, что их сновидения цветные.

14,8% россиян не видят сны, а значит, ночной отдых не приносит им новых впечатлений. Таковы результаты опроса, проведённого компанией Blue Sleep, которая занимается продажей инновационных матрасов и сопутствующих товаров.

22% респондентов признались, что сны им снятся часто, ещё 17,5% видят сны редко или очень редко, а 21% — каждую ночь. Остальные дали ответы: "Не помню", "Не знаю", "Бывает по-разному". Некоторые отметили, что сновидения напрямую зависят от числа нерешённых проблем, причём чем их больше, тем больше и снов.

Любопытно, что более 40% опрошенных утверждают, что их сновидения цветные. 27% рассказали, что слышат во сне звуки, а 12% сравнили свои сновидения с фильмами или фантастикой. Ещё 8% видят реалистичные картинки, будто из жизни. Про кошмары и тревожные сны вспомнили 7% респондентов. Среди редких вариантов ответа — "вещие" и "управляемые".

Исследование проводилось с 31 октября по 6 ноября 2019 года среди клиентов компании Blue Sleep. Средний возраст опрошенных составил около 40 лет. В опросе приняло участие около 1000 человек, около 75% из которых — женщины.

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