Волочкова ответила на слухи об алкоголизме: У нас полстраны бухает — и ничего

Балерина Анастасия Волочкова ответила фанатам, которые подозревают её в алкоголизме. По её словам, пьющий человек не сможет каждый день приходить в балетный зал, становиться на пуанты и заниматься.

— Я не обращаю внимания на все эти байки, сплетни и домыслы. У нас полстраны бухает — и ничего. А когда Волочкова после своей премьеры, ради которой по девять часов в день репетировала и сбивала в кровь ноги, появится с бокалом шампанского, то все сразу думают, что я пьяная, что алкоголик, — рассказала артистка порталу "Дни.ру".

Волочкова напомнила, что в одной из своих программ она, рискуя жизнью, выполняет сложнейшие трюки.

— Я бы посмотрела, смогли бы это повторить "трезвенники", которые обвиняют меня в беспробудном пьянстве. Смогли бы они хотя бы встать на пуанты? — добавила балерина.