Неполадки в работе "Сбербанк Онлайн" устранены

Сбербанк устранил неполадки в работе сервиса "Сбербанк Онлайн", из-за которых более 70% клиентов не могли сегодня войти в систему.

— Сбербанк сообщает об устранении временных затруднений при проведении операций в "Сбербанк Онлайн" и устройствах самообслуживания. Все системы банка работают в штатном режиме, — сообщил РИА "Новости" представитель кредитной организации.

Напомним, ранее 72% клиентов Сбербанка пожаловались на невозможность войти в систему "Сбербанк Онлайн". Также ещё часть россиян не смогла осуществить перевод денег.