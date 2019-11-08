Трамп ответил на вопрос о визите в Москву на Парад Победы

Американский лидер пока не знает, сможет ли приехать, но очень хотел бы посетить юбилейные торжества по случаю Дня Победы.

Президент США Дональд Трамп не исключает, что приедет в Москву на праздничные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая 2020 года.

— Да, я был приглашён. Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли я это сделать, но я буду рад, если смогу приехать, — заявил Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме.

При этом он благодарен президенту РФ Владимиру Путину за приглашение.

Как уже сообщал Лайф, в конце июня российская сторона пригласила американского лидера Дональда Трампа на праздничные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая 2020 года.

Напомним, для подготовки памятных и праздничных мероприятий к 75-летию Победы в нашей стране был создан специальный комитет, а также сформировано 16 рабочих групп, которые занимаются различными направлениями подготовки юбилейного торжества. Профильным ведомствам было поручено обеспечить приглашение, встречи, размещение, транспортное и медицинское сопровождение глав иностранных государств, которые будут приглашены на празднование 75-летия Победы, а также самых важных гостей — ветеранов.