Московский школьник назло родителям побрился налысо и сбежал из дома

В последний раз 15-летнего Артемия родные видели 28 октября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Полиция просит помощи в поисках подростка, сбежавшего из дома после ссоры с мамой. 15-летнего Артемия разыскивают уже больше 10 суток. 28 октября он ушёл из квартиры на юго-западе Москвы и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Как сообщает МК, конфликт Артемия с мамой начался из-за стрижки — волосы школьника слишком отросли. Тот упирался, взрослые настаивали. В результате подросток решил уйти из дома, взяв с собой только деньги, планшет, два мобильных телефона и учебник по алгебре (своему любимому предмету).

После исчезновения школьника родители нашли в его комнате пакет с волосами: Артемий побрился налысо — видимо, в знак протеста.

Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: 8(499)120-25-11, 8(499)128-17-42, 8(499)128-05-85 или 02.