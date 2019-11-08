Рэпера Lil Pump атаковала змея на съёмках клипа — видео

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После нападения рептилии на руке артиста осталась кровавая отметка. Страшный сон герпетофоба!

Американский рэпер Газзи Гарсия, известный под псевдонимом Lil Pump, пострадал от укуса змеи во время съёмок клипа. Видео с моментом нападения он опубликовал в Instagram. Судя по всему, рана получилась довольно серьёзной — рептилия прокусила руку исполнителя до крови. О самочувствии артиста после инцидента не сообщается.

— Не буду больше иметь дела со змеями! Надеюсь, я не умру, — написал он в соцсетях, после чего перестал выкладывать посты.

Поклонники надеются, что с их кумиром всё в порядке.

Ранее Лайф рассказывал, как известную американскую актрису Линдси Лохан укусила змея на отдыхе в Таиланде, но звезда не стала обращаться к врачам, потому что шаман заверил её: "Это на удачу".

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