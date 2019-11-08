Россиянам рассказали, как спастись от гололёда с помощью изоленты и поролона

Если в прогнозе погоды появились сообщения о гололёде или гололедице, следует подготовиться, чтобы снизить вероятность травм. Как уберечь себя, напомнили в МЧС.
— Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком или наждачной бумагой, — подчеркнули в заявлении ведомства.
Также спасатели посоветовали передвигаться маленькими шагами, наступая на всю подошву при ходьбе. Если вы всё же поскользнулись, нужно сгруппироваться.
При получении травм нужно обратиться в больницу и оформить специальный бюллетень или справку. В дальнейшем этот документ можно использовать для возмещения ущерба.
Ранее синоптик объяснил разницу между гололёдом и гололедицей.
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