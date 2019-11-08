Россиянам рассказали, как спастись от гололёда с помощью изоленты и поролона

В случае если падение кончилось травмой, спасатели посоветовали обратиться в больницу и оформить специальный бюллетень или справку, чтобы позже получить компенсацию.

Если в прогнозе погоды появились сообщения о гололёде или гололедице, следует подготовиться, чтобы снизить вероятность травм. Как уберечь себя, напомнили в МЧС.

— Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком или наждачной бумагой, — подчеркнули в заявлении ведомства.

Также спасатели посоветовали передвигаться маленькими шагами, наступая на всю подошву при ходьбе. Если вы всё же поскользнулись, нужно сгруппироваться.

При получении травм нужно обратиться в больницу и оформить специальный бюллетень или справку. В дальнейшем этот документ можно использовать для возмещения ущерба.

Ранее синоптик объяснил разницу между гололёдом и гололедицей.