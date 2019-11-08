"Матч. ТВ" могут оштрафовать из-за курящего тренера "Ювентуса"

Маурицио Сарри – курильщик со стажем. В одном из интервью он признался, что выкуривает 60 сигарет в день.

Европейская юридическая служба обратилась в Роскомнадзор с требованием проверить телеканал "Матч. ТВ" и его должностных лиц на предмет административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.3.1 КоАП РФ. По её данным, во время трансляции матча ФК "Локомотив — Ювентус" была допущена демонстрация употребления табачных изделий итальянским тренером Маурицио Сарри. А это, как объясняют юристы, запрещено российским законодательством.

— Демонстрация табачных изделий или процесса потребления табака <...> влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до ста семидесяти тысяч рублей — гласит одно из положений Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Представители Европейской юридической службы пояснили Лайфу, что с 2013 года они совместно с Российским футбольным союзом реализуют проект "Стадион — наш общий дом". В его рамках работает горячая линия FansHotline24, на которую любой болельщик вправе обратиться и безвозмездно получить высококвалифицированную консультацию по любому вопросу до, во время и после проведения матча. Сервис призван обеспечить комфорт и безопасность на стадионе, повысить правовую грамотность и уменьшить количество правонарушений.

Именно на горячую линию поступили обращения от возмущённых телезрителей по поводу курения Сарри в прямом эфире, после чего юристы обратились в Роскомнадзор.

Отметим, Маурицио Сарри — курильщик со стажем. В одном из интервью он признался, что выкуривает 60 сигарет в день. Работая в Англии, ему приходилось оригинально решать проблему с курением. Сарри не мог быть с сигаретой во время тренировок команды — мешал закон о запрете на курение в закрытых помещениях. Тогда приходилось жевать фильтры от сигарет или просто держать пачку в руках. По той же причине итальянец предпочитает самолётам поезда.