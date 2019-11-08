С полковника ФСБ Черкалина взыскали более 6 млрд рублей

Суд взыскал в доход государства более 6 млрд рублей с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворили частично, сообщает РИА "Новости".

Среди изъятого имущества значились 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро, квартиры, загородные дома, земельные участки, автомобили, дорогие часы, сумки и украшения.

Как уже сообщал Лайф, офицер ФСБ проходит по двум уголовным делам. По версии следствия, он получил 850 тысяч долларов от одной компании за покровительство. А также вместе с подчинёнными заставил другого бизнесмена передать им долю в уставном капитале его акционерного общества на 490 миллионов рублей.

Ранее Черкалин признал, что у него есть шесть миллиардов рублей, которые он готов вернуть в казну. А родители заявили, что сын передал им на хранение 50 миллионов долларов, миллион евро и 15 миллионов рублей и объяснил это служебной необходимостью.