Москвичам обещают "нудную" осень вместо зимы

Научный руководитель Гидрометцентра также опроверг существование "вишнёвой" зимы, о которой ранее сообщил ряд порталов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Лайфу, что пока зима в Москву не торопится, — жителей столицы на следующей неделе ждёт до +8 градусов, это на три градуса выше климатической нормы.

— В целом можно сказать, что зима не просматривается до самого конца следующей недели. Облака будут высокими, местами небольшой дождь. Этакая нудная осенняя погода больше, — рассказал Лайфу Вильфанд.

Он также негативно оценил термин "вишнёвая" зима, которым некоторые эксперты описали предстоящую тёплую погоду.

— Это из разряда терминов, которые режут слух. Меня это так коробит профессионально. Любой метеоролог понимает, что давление беспрестанно меняется, это нормальная ситуация. Откуда вообще эта "вишнёвая" зима, — удивился научный руководитель Гидрометцентра.