Москвичам обещают "нудную" осень вместо зимы

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Научный руководитель Гидрометцентра также опроверг существование "вишнёвой" зимы, о которой ранее сообщил ряд порталов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Лайфу, что пока зима в Москву не торопится, — жителей столицы на следующей неделе ждёт до +8 градусов, это на три градуса выше климатической нормы.

— В целом можно сказать, что зима не просматривается до самого конца следующей недели. Облака будут высокими, местами небольшой дождь. Этакая нудная осенняя погода больше, — рассказал Лайфу Вильфанд.

Он также негативно оценил термин "вишнёвая" зима, которым некоторые эксперты описали предстоящую тёплую погоду.

— Это из разряда терминов, которые режут слух. Меня это так коробит профессионально. Любой метеоролог понимает, что давление беспрестанно меняется, это нормальная ситуация. Откуда вообще эта "вишнёвая" зима, удивился научный руководитель Гидрометцентра.

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