Инженеры и механики Шереметьево устроили "больничную забастовку"

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Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Около 20 инженеров и механиков ООО "Шереметьево Хэндлинг" — ключевого оператора аэропорта Шереметьево — массово ушли на больничный. Как сообщили Лайфу источники, сделали сотрудники это в знак протеста против условий труда и низкой зарплаты.

По их данным, из-за нехватки людей в воздушной гавани уже сейчас наблюдаются задержки с обслуживанием самолётов, около восьми бортов находятся в очереди.

Сейчас оператор Шереметьево ищет сотрудников, которые смогут заменить ушедших на больничный, людей просят выйти на подмену.

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