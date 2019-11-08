Инженеры и механики Шереметьево устроили "больничную забастовку"

Около 20 инженеров и механиков ООО "Шереметьево Хэндлинг" — ключевого оператора аэропорта Шереметьево — массово ушли на больничный. Как сообщили Лайфу источники, сделали сотрудники это в знак протеста против условий труда и низкой зарплаты.

По их данным, из-за нехватки людей в воздушной гавани уже сейчас наблюдаются задержки с обслуживанием самолётов, около восьми бортов находятся в очереди.

Сейчас оператор Шереметьево ищет сотрудников, которые смогут заменить ушедших на больничный, людей просят выйти на подмену.