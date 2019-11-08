Суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Ранее Киев обвинил Москву в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.

Международный суд ООН в Гааге отклонил все предварительные возражения российской стороны о споре по конвенциям о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и РФ.

Как сообщает ТАСС, инстанция "отклоняет предварительные возражения, поданные российской стороной, относительно отсутствия юрисдикции".

Также судьи отклонили возражения РФ по вопросу приемлемости иска для рассмотрения. Как заявил председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф, инстанция "обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения поданных Украиной исков".

Теперь суд должен установить дату подачи российской стороной контрмеморандума в ответ на украинский меморандум и перейти к рассмотрению дела по существу.

Напомним, в январе 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск к России, в котором обвинила Москву в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.