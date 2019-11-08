Сервис знакомств российского миллиардера Badoo продали за $600 миллионов

Президент группы компаний "Финам" Владислав Кочетков прокомментировал сделку по продаже доли в компании MagicLab, владеющей рядом сервисов знакомств, самым крупным из которых является Badoo.

По словам Кочеткова, ключевую роль при решении о продаже сыграли два фактора: хорошая цена и смена фокуса инвестиционной группы.

— В 2007 году, когда мы инвестировали в Badoo, ГК "Финам" проявляла большой интерес к рынку дейтинга, — объясняет он. — Сейчас мы больше сфокусированы на вложениях в финтех, где есть много интересных проектов, в которые можно инвестировать, — заявил президент ГК "Финам" Владислав Кочетков в беседе с редакцией МТ "ГлагоL".

При этом он пообещал, что группа компаний продолжит работать как венчурный инвестор и будет вкладываться в перспективные технологические проекты на разных стадиях развития.

Ранее стало известно, что основатель Badoo Андрей Андреев продал контрольную долю в компании MagicLab ГК Blackstone Group. MagicLab тогда была оценена в $3 млрд. Выяснилось также, что Андреев уйдёт с поста гендиректора MagicLab.