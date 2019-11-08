Эксперт подтвердил "погоню" американских F-35 за Ту-160

Военный обозреватель КП полковник в отставке Виктор Баранец подтвердил "погоню" двух американских истребителей F-35 за российским сверхзвуковым бомбардировщиком Ту-160.

— Я тысячу раз проверял, звонил на Дальний Восток — это действительно сообщается. Военные наши подтверждают. А вот гнались ли они или они передумали и поняли, что это бесполезно, чтобы в лужу не сесть, тут есть разное мнение, — сказал Лайфу Баранец.

Он также отметил, что в результате "погони" F-35 отстали.

Напомним, ранее китайское издание Sina сообщило, что 3 ноября американские истребители F-35 взяли на сопровождение российский Ту-160.