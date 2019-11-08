Москвича обвинили в том, что он скупает котят и кормит ими своего питона

Молодому человеку начали поступать угрозы в соцсетях и по телефону, но сам он не знает, где злоумышленники взяли его номер.

Зоозащитники обвинили жителя Москвы по имени Семён в том, что он скупает на сайтах бесплатных объявлений котят и кормит ими своего питона. Они разместили в соцсетях его мобильный телефон и призвали не отдавать ему животных. Лайфу удалось связаться с мужчиной и узнать подробности.

Герой истории рассказал, что в понедельник вечером у него в почте появились уведомления, в которых он якобы отправлял сообщения, что готов забрать котят, хомячков и другую живность. Через некоторое время всё это было удалено.

Спустя пару часов ему в соцсетях начало поступать огромное количество сообщений с угрозами. Писали даже в Viber, которым он давно не пользуется. Позже последовали звонки. Мужчине обещали найти его и отдать под суд.

Кто-то даже писал в пабликах, что видел, как юноша выгуливает своего питона. Некоторые интересовались, правда ли, что он кормит животными свою змею. Все его заверения, что это не так, воспринимали по-разному — кто с пониманием, кто с агрессией.

— Были, конечно, угрозы, что обратятся в полицию и посадят меня. Но только не очень понятно, на каком основании они хотят это сделать, ведь нет переписки или фотографий. У меня есть только девятилетний кот, я остальных животных даже боюсь, — отметил молодой человек.

Семён пытался выяснить, откуда люди узнали его номер. Он подозревает, что злоумышленники взломали его аккаунт на одном из сайтов объявлений, однако не знает, кто мог это сделать. Врагов у него, по его мнению, нет. Мужчина считает, что это слишком замороченный способ отомстить ему. Он подчеркнул, что времени разбираться и писать жалобы у него нет, и надеется, что вскоре всё утихнет.