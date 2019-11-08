В Петербурге жильцы забыли в съёмной квартире гранаты, дом эвакуировали

Сотрудники полиции оцепили жилой дом на улице Карпинского в Санкт-Петербурге. Один из жильцов нашёл в своей квартире несколько гранат — оказалось, боеприпасы забыли квартиранты, сообщает "Фонтанка".

В районной администрации уточнили, что из одной из квартир недавно съехали арендаторы. Когда владелец пришёл проверить помещение, он нашёл там три гранаты и 30 патронов — арсенал периода Великой Отечественной войны.

На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, жильцов эвакуировали. Пока снаряды обследовали взрывотехники, жильцы находились на улице.

В ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области добавили, что опасности пустые корпусы от гранат Ф-1 не представляют, их передали полиции для установления владельцев.