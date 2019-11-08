Врач рассказал, какие болезни ждут москвичей из-за аномально тёплой зимы

Он отметил, что в настоящее время появилось большое число мутаций вирусов, которые вызывают пневмонию.

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал о болезнях, ожидающих жителей столицы из-за аномально тёплой зимы, которую синоптики назвали вишнёвой. По его словам, такая погода является прекрасной средой для размножения вирусов. Его слова приводит газета "Вечерняя Москва".

Медик отметил, что главной опасностью для организма является снижение иммунитета. Это может произойти и из-за холодной и влажной погоды, и из-за перепада температуры.

Он добавил, что тёплая погода также негативно влияет на иммунитет. В таком случае защита организма ослабевает из-за того, что падает давление, кровь перераспределяется, растёт нагрузка на сердце и лёгкие.

Врач сообщил, что сейчас вирусы активно мутируют, появляется большое число вирусной пневмонии. Её трудно диагностировать, развивается всё гораздо быстрее, чем раньше.

— Заболевание даже протекает по-другому. Раньше, чтобы пневмония развилась, нужно было болеть неделю или больше, а теперь всё начинается в первые несколько дней. До этого года в своей практике я такого не встречал, — подчеркнул специалист. Он отметил, что болезнь характеризуется высокой температурой, кашлем и нехваткой воздуха.

Лишин рассказал, что нетренированные люди заболевают быстро, а чтобы минимизировать риски — нужно высыпаться, правильно питаться, заниматься спортом и свести к минимуму стрессы.

Ранее Лайф сообщал, что Москву ждёт "вишнёвая" зима. Это значит, что температура на несколько градусов превысит норму.