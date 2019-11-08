Конор Макгрегор прошёл тест ДНК на отцовство ребёнка вне брака

Результат показал, что он не является отцом, и спортсмен снял с себя подозрения в супружеской измене.

Боец MMA Конор Макгрегор прошёл тест ДНК по подозрению на отцовство вне брака, сообщило ирландское издание Independent.ie.

Результаты оказались отрицательными, спортсмен не является отцом двухлетней девочки, которую родила Терри Мюррей.

Conor McGregor not the father of love child, DNA test reveals https://t.co/ztmFg1vCiP pic.twitter.com/mCo6W14Lvw — Independent.ie (@Independent_ie) 8 ноября 2019 г.

Ранее она заявляла, что состояла в интимных отношениях с Макгрегором, и требовала проведения экспертизы, однако Конор отрицал любую связь. Теперь с 31-летнего бойца сняты подозрения в супружеской неверности.

Конор Макгрегор женат на Ди Девелин. Его первенец родился в мае 2017 года, в январе 2019-го супружеская пара стала родителями во второй раз.