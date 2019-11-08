Лайнер Нижневартовск — Новосибирск вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Рейс авиакомпании S7 Airlines Нижневартовск — Новосибирск вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с передней стойкой шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Лайнер произвёл посадку через 15 минут после вылета. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас пассажиры ожидают прибытия резервного борта из Новосибирска.

В представительстве перевозчика отметили, что в случае необходимости все пассажиры смогут получить питание.