Лайнер Нижневартовск — Новосибирск вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

Рейс авиакомпании S7 Airlines Нижневартовск — Новосибирск вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с передней стойкой шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
Лайнер произвёл посадку через 15 минут после вылета. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас пассажиры ожидают прибытия резервного борта из Новосибирска.
В представительстве перевозчика отметили, что в случае необходимости все пассажиры смогут получить питание.
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