Под Владимиром нашли двойника Греты Тунберг. Она тоже защищает природу — видео

Во Владимирской области обнаружился двойник Греты Тунберг. Десятилетняя Лариса Ефремова из Коврова оказалась очень похожа на известную шведскую экоактивистку.

Школьница рассказала, что директор однажды показал её классу фотографию Тунберг и ребята отметили удивительное сходство.

Самой девочке настроения Греты довольно близки. Она тоже защищает природу и увлечена экологией. Лариса борется за то, чтобы люди не загрязняли лес и не мусорили там, потому что это опасно для животных. Мама ученицы добавила, что дочь призывает отказаться от пакетов из супермаркетов для уменьшения потребления пластика.

— Я хочу, чтобы люди, когда ходят в лес, не выбрасывали консервные банки и пакеты, это для зверей очень опасно, — добавила десятилетняя Лариса.

Напомним, Грета Тунберг прославилась обличительной речью к мировым политикам на Генассамблее ООН, в которой отчитала их за украденное детство.