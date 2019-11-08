В Кирове бобры устроили запруду в водосточной трубе и затопили улицу

Специалисты расчистили завал с помощью спецтехники, но им ещё предстоит полностью проверить магистраль, когда спадёт вода.

В Кирове улицу затопило из-за бобров, которые устроили запруду в водопропускной трубе, сообщает администрация города.

Дорогу возле Биохимзавода на улице Луганской в Кирове размыло после сильных осадков в четверг, 7 ноября. На место выехали экстренные службы и устранили пробку, однако на следующий день ситуация повторилась.

— Здесь рядом два озера, где обитают бобры. Видимо, чтобы поднять уровень воды в месте своего обитания, они устроили запруду — забили водопропускную трубу под дорогой ветками. И вода — без того высокая после вчерашнего дождя — хлынула на поверхность дороги, — пояснили в Управлении дорожной и парковой инфраструктуры.

Вход и выход трубы прочистили с помощью спецтехники, однако специалистам предстоит проверить всю магистраль. Это будет возможно сделать только после того, когда вода спадёт и появится доступ для людей. В настоящее время разрушенный участок огородили и организовали движение по улице в одну полосу.