Диспетчер МЧС из Ростова, которой звонил незрячий мальчик, обещала его навестить

Диспетчер МЧС России Екатерина Максименко, на служебный телефон которой незрячий мальчик Максим регулярно звонил, чтобы просто пообщаться, пообещала мальчику навестить его, когда тот будет на каникулах у бабушки в Ростове-на-Дону.

Двенадцатилетний воспитанник подмосковного интерната для слепоглухих детей регулярно звонил в службу экстренного реагирования, чтобы поговорить. Звонил из дома бабушки в Ростове, когда ему становилось одиноко и хотелось, чтобы его кто-то навестил. Сначала он стеснялся и просто молчал, а потом начал здороваться, желать доброго утра и хорошего дня.

В один из дней диспетчер Екатерина действительно отправила к мальчику отряд МЧС. Пожарные привезли ребёнку гостинцы, показали служебную машину и разрешили включить сирену. А ещё взяли с него обещание не звонить в экстренные службы без повода, поскольку из-за перегрузки линии кто-то может не дождаться жизненно необходимой машины МЧС.

— Начальник караула нам объяснил, что вызов непростой. Мы едем не на пожар, а спасать мальчика. Спасать морально, психологически. <...> Эмоции переполняли, но мы сдержались, взяли себя в руки и пообщались с мальчиком, — рассказывает старший пожарный Антон Осадчик.

Однако сама Екатерина, с которой за несколько лет звонков Максим успел подружиться, навестить его не смогла. Её не отпустили с работы. Теперь мальчик мечтает лично познакомиться не только с пожарными, но и с диспетчером, которая так прониклась проблемой подростка.

— Ты обещал хорошо учиться, помнишь? Ну смотри, когда приедешь на каникулы на Новый год, мы приедем с сыночком обязательно, — пообещала мальчику по телефону Екатерина.

После осенних каникул Максим вернулся в интернат в Сергиевом Посаде. Он поделился своей мечтой: когда вырастет, хочет сам стать диспетчером пожарной службы.