Диспетчер МЧС из Ростова, которой звонил незрячий мальчик, обещала его навестить

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Диспетчер МЧС России Екатерина Максименко, на служебный телефон которой незрячий мальчик Максим регулярно звонил, чтобы просто пообщаться, пообещала мальчику навестить его, когда тот будет на каникулах у бабушки в Ростове-на-Дону.

Двенадцатилетний воспитанник подмосковного интерната для слепоглухих детей регулярно звонил в службу экстренного реагирования, чтобы поговорить. Звонил из дома бабушки в Ростове, когда ему становилось одиноко и хотелось, чтобы его кто-то навестил. Сначала он стеснялся и просто молчал, а потом начал здороваться, желать доброго утра и хорошего дня.

В один из дней диспетчер Екатерина действительно отправила к мальчику отряд МЧС. Пожарные привезли ребёнку гостинцы, показали служебную машину и разрешили включить сирену. А ещё взяли с него обещание не звонить в экстренные службы без повода, поскольку из-за перегрузки линии кто-то может не дождаться жизненно необходимой машины МЧС.

— Начальник караула нам объяснил, что вызов непростой. Мы едем не на пожар, а спасать мальчика. Спасать морально, психологически. <...> Эмоции переполняли, но мы сдержались, взяли себя в руки и пообщались с мальчиком, — рассказывает старший пожарный Антон Осадчик.

Однако сама Екатерина, с которой за несколько лет звонков Максим успел подружиться, навестить его не смогла. Её не отпустили с работы. Теперь мальчик мечтает лично познакомиться не только с пожарными, но и с диспетчером, которая так прониклась проблемой подростка.

— Ты обещал хорошо учиться, помнишь? Ну смотри, когда приедешь на каникулы на Новый год, мы приедем с сыночком обязательно, пообещала мальчику по телефону Екатерина.

После осенних каникул Максим вернулся в интернат в Сергиевом Посаде. Он поделился своей мечтой: когда вырастет, хочет сам стать диспетчером пожарной службы.

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