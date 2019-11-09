Приёмная дочь священника из Оренбурга: Отец выглядит болезненным и уставшим

До судебного заседания им удалось встретиться на пару минут и немного поговорить.

Анастасия, одна из приёмных дочерей заключённого под арест священника из Оренбурга Николая Стремского, рассказала Лайфу о своей встрече с отцом в зале суда.

— Мне это очень непросто. Он выглядит болезненным, уставшим очень, расстроенным. Тяжело смотреть, находиться здесь и осознавать, что он находится здесь, это очень тяжело, — отметила девушка.

Она добавила, что до судебного заседания им дали время повидаться на пару минут, удалось немного поговорить. Анастасия сказала, что все были очень рады встрече.

Напомним, ранее настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского арестовали по подозрению в целой серии преступлений, в том числе в изнасиловании и неисполнении родительских обязанностей. У священника на воспитании находилось 70 детей. Вместе с ним на несколько месяцев арестованы его дочь и зять. Оренбургская епархия отстранила Стремского от священнослужения на время следствия. Кроме того, Стремского лишили опекунства над детьми. 8 ноября в ходе судебного заседания ему продлили арест и завели на него ещё два дела.