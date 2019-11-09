Чубайс — о советских людях и власти: Идиоты

Он также заявил, что поздняя власть Страны Советов была самым омерзительным из всего, что с ним случалось.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в фильме Алексея Пивоварова "Гибель империи" нелестно отозвался о жителях и руководстве СССР, назвав их идиотами.

В опубликованном в " Ютубе " фильме он заявил, что вся жизнь в Советском Союзе была построена на лжи, причём с самого детства. Кроме того, он назвал граждан СССР лентяями.

— Знаю, там, в Ленинграде, в автобусе два парня разговаривают: Как дела? — Да ничего, работаю, 140 рублей получаю. — Ну и дурак! Я 110 получаю, делать ничего не надо. Это класс! Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот, — рассказал Чубайс.

Во всей этой ситуации Чубайс винит лишь руководство СССР.