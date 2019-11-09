В России изменятся тарифы на вывоз мусора

Из расчётов исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Правительство РФ утвердило новые правила расчёта тарифов на вывоз мусора. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведения исключат из подсчётов налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду, а также амортизацию основных расходов. По мнению экспертов, это снизит нагрузку на потребителей и повысит качество тарифного урегулирования.

По словам замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, введение новых тарифов поможет снизить нагрузку на потребителей и повысить качество тарифного урегулирования.

С нововведениями не согласился Российский экологический оператор (РЭО), сообщает РИА "Новости". Эксперты РЭО отметили, что снижение тарифов снизит рентабельность компаний, работающих в сфере обращения с отходами, с 5 до 4%.

По мнению оператора, в постановлении также не учтены многочисленные расходы, которые возникают у региональных предприятий: ремонт контейнерного парка, контроль качества. Специалисты полагают, что постановление не будет стимулировать раздельный сбор отходов, так как оператор без вторичной переработки получает более высокий тариф.