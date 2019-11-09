Опубликованы интерьеры поездов "Таврия", которые поедут в Крым

Для пассажиров будут доступны купейные, плацкартные, СВ, также специальные вагоны для перевозки маломобильных граждан.

Компания-оператор "Гранд сервис экспресс" опубликовала на своём сайте фотографии новых вагонов поезда "Твария", который будет следовать по мосту через Керченский пролив в Крым.

В состав поездов входят купе, плацкарта и СВ, поезд также будет оснащён специальным вагоном для перевозки маломобильных граждан.

В стоимость билета СВ входит комплект постельного белья, полотенце, горячее питание, индивидуальное освещение, телевизор, кондиционер, розетки и USB.

В плацкарте можно будет также воспользоваться розетками 220 В и USB-портами. Вагоны оборудованы кондиционерами и двумя биотуалетами. Верхние и нижние полки шириной 60 см каждая.

В купе можно будет провозить домашних животных. В стоимость билета входит комплект постельного белья, полотенце и горячее питание.

Пассажиры также будут обеспечены чистыми современными туалетными комнатами.

В состав также включён специальный штабной вагон, дополнительно оснащённый купе для багажа и специально оборудованными местами для лиц с ограниченными возможностями.

Ранее Лайф узнал цену на билеты в поезде "Таврия". Минимальная стоимость поездки из Москвы в Симферополь в вагоне-купе обойдётся в 2966 рублей, в СВ — 9952 рубля. Также стало известно, что первый поезд Санкт-Петербург — Севастополь отправится с Московского вокзала в 14:00 23 декабря, а на следующий день с Казанского вокзала российской столицы выйдет состав Москва — Симферополь.