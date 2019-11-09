СМИ рассказали о состоянии Катрин Денёв после инсульта

Французская актриса Катрин Денёв, которую госпитализировали с ишемическим инсультом, хорошо реагирует на лечение и отдыхает. Об этом сообщает BFMTV.
— Как говорилось ранее, нет нарушения движений. Она отдыхает, одновременно проходят дополнительные медицинские обследования, — сообщил источник в ближайшем окружении Денёв.
Благоприятным фактором стало и то, что актрису удалось рано доставить в больницу, отметил источник.
76-летнюю Катрин Денёв доставили в одну из парижских клиник в ночь с 5 на 6 ноября. Нарушение кровообращения у неё медики назвали незначительным и обратимым.
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