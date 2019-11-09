Экс-глава Минтранса Украины заявил, что страна идёт к распаду

Украина медленными шагами движется в сторону распада на мелкие части (по пути Югославии). Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил бывший министр транспорта Незалежной Евгений Червоненко.

Поводом для этого, по его мнению, станет нерешительность властей и неспособность выполнять предвыборные обещания. Всё это может привести к отделению западной части страны.

Экс-министр также считает, что именно политики самостоятельно подтолкнули страну к развалу, и подчёркивает, что государство должно обладать монополией на силу.