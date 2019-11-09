Французская актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании 44-летней давности

По её словам, всё произошло в 1975 году на горнолыжном курорте в Швейцарии, где актриса и режиссёр отдыхали в общей компании.

Романа Полански обвинили в изнасиловании 44-летней давности. О таком случае на горнолыжном курорте рассказала в издании Le Parisien французский фотограф и актриса Валентин Монье.

— В 1975 году меня изнасиловал Роман Полански. У меня не было с ним никакой связи — ни профессиональной, ни личной, я его едва знала. Это не была какая-то вечеринка, не было ни алкоголя, ни наркотиков, — поделилась Монье.

Она рассказала, что в то время отдыхала с друзьями на горнолыжном курорте в Швейцарии. С известным режиссёром её познакомили друзья. Однажды они вместе поднимались в гору на подъёмнике, и Полански начал приставать к Монье: он спросил девушку, которой тогда было всего 18, готова ли она к физической близости. Та отказала.

Вечером того же дня компания отправилась в ресторан, а после она с Полански ушла в хижину, которую вместе снимали друзья. Там, по её словам, режиссёр и надругался над ней.

Монье пояснила, что сразу не подала заявление в полицию, потому что ей мешал страх: уже тогда известный Полански, по её мнению, мог лишить девушку жизни, чтобы дело не обрело огласки. Полиция связалась со знакомым Монье, который в то время советовал ей обратиться к правоохранителям. Он заявил о готовности дать показания в случае надобности.

Причина, с которой Монье связала столь позднее заявление об изнасиловании, — выход нового фильма Полански, "Офицер и шпион". Он посвящён самому громкому судебному процессу в истории Франции — делу Дрейфуса.

Как ранее сообщал Лайф, Полански был исключён из киноакадемии в 2018 году из-за четырёх обвинений в домогательстве и изнасиловании, в том числе в отношении 13-летней девочки. Однако он не сдаётся и намерен через суд восстановить своё членство в академии.