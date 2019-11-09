ЛНР напомнила Киеву условия отвода сил в Донбассе

В республике подчеркнули, что на территории развода могут находиться только представители центра контроля и координации и никаких других формирований.

ЛНР напомнила Киеву, что отсутствие вооружённых людей на участках разведения в Донбассе является основным условием отвода вооружённых сил. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Михаила Филипоненко, руководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

— В соответствии с пунктом 9 Рамочного решения трёхсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года нахождение сил и/или средств на участках разведения является нарушением, на которое руководство Вооружённых сил Украины должно оперативно реагировать для их устранения, — отметил Филипоненко. Он добавил, что в случае появления в Донбассе Нацгвардии или полиции ВСУ будут обязаны выдворить их оттуда.

Руководитель представительства ЛНР подчеркнул, что в зоне разведения могут находиться только представители СЦКК, но это запрещено другим формированиям и правоохранительным органам Украины.

Филипоненко также напомнил слова временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о том, что после разведения сил и средств в Донбассе туда должны зайти сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Он уточнил, что их можно рассматривать как поощрение Киева к нарушению минских договорённостей, и призвал представителей западных стран не провоцировать Киев на это.

Напомним, что 1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера", согласно которой Вооружённые силы Украины обязались 7 октября вывести войска из районов Золотого и Петровского. В назначенную дату Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия. 4 ноября сорвался очередной развод сил в регионе, Донбасс обвинил в этом Украину. В этот же день в Киеве выразили готовность осуществить развод сил в районе Петровского 8 ноября, но в случае ввода туда украинской полиции ДНР пообещала подготовить симметричный ответ.