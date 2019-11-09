American Airlines отложила ввод Boeing 737 MAX в эксплуатацию до марта

Перевозчик планирует провести демонстрационные полёты лайнера сразу после того, как он будет сертифицирован.

Авиакомпания American Airlines отложила введение в эксплуатацию самолётов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

Перевозчик поддерживает контакт с американскими авиационными властями и ожидает, что запрет на использование указанных лайнеров будет снят именно 5 марта 2020 года.

Авиакомпания планирует провести демонстрационные полёты лайнера сразу после того, как он будет сертифицирован. В парке American Airlines насчитывается 24 лайнера Boeing 737 MAX. Ещё десять заказаны.

Напомним, 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек. После этих трагедий большинство мировых стран приняли решение о введении запрета на использование лайнеров 737 MAX.