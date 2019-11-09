СМИ: В торговых центрах установили аппараты для диагностики диабета

Автомат сможет по концентрации газов в выдыхаемом воздухе установить наличие заболевания.

В российских торговых центрах появились аппараты для экспресс-диагностики диабета и уровня холестерина в крови, об этом сообщает газета "Известия".

Для получения такого рода анализов необходимо подуть в трубочку специального автомата, который по концентрации газов в выдыхаемом воздухе сможет определить наличие заболевания.

В настоящее время умная техника умеет выявлять только две болезни, но в будущем разработчики планируют максимально расширить её возможности, например, чтобы распознавать наличие в организме бактерии, вызывающей гастрит и язву.

Стоимость процедуры составит 200 рублей, на это уйдёт около трёх минут. Специалисты предупредили пользователей, что такая экспресс-диагностика не является стопроцентной и не заменяет консультации врача.