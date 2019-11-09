Французский актёр Венсан Кассель по-русски признался в любви своей жене Тине Кунаки под постом в "Инстаграме". Модель выложила фотографию русского Elle со своей фотографией на обложке.

— Я люблю тебя, детка! — написал Венсан Кассель.

Его комментарий сразу набрал 500 лайков. Российские поклонники принялись писать звёздной паре в комментариях, передавать им привет и приглашать посетить Россию.

Приезжайте в Россию вместе! ekaterinalikman

Венсан Кассель и Тина Кунаки вместе с 2016 года. Однако они узаконили отношения только спустя два года. И это несмотря на большую разницу в возрасте — актёр старше модели на 30 лет. В апреле этого года у них родилась дочь, её назвали Амазони.