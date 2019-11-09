Самолёт с семьёй вывезшего детей из Швеции россиянина приземлился в Хабаровске

Самолёт, в котором находилась семья россиянина Дениса Лисова, вывезшего дочерей из Швеции, приземлился в аэропорту Хабаровска, сообщает онлайн-табло прилёта воздушной гавани.

— Рейс FV 6287 авиакомпании "Россия" (из Москвы. — Прим. Лайфа) прилетел. Фактическое время прибытия — 09:00 (02:00 мск), — отмечается в сообщении.

Ранее власти Хабаровского края пообещали помочь семье, им будут оказаны юридические консультации и содействие в оформлении необходимых документов. Отец с детьми планирует отправиться к родственникам в Скворцово.

Напомним, дочерей россиянина Дениса Лисова изъяла ювенальная юстиция Швеции, когда их мать тяжело заболела. Отец вывез детей в Польшу, где его задержала таможенная служба при попытке вылететь в Москву. Швеция, в свою очередь, выдала ордер на его арест. 3 ноября многодетный мужчина и его девочки прилетели в Москву.