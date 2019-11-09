Трамп назвал "самой большой ложью" заявления о "вмешательстве" России в выборы

Он заявил, что пересмотр избирательной кампании 2016 года может низвергнуть американскую демократию.

Президент США Дональд Трамп назвал "самой большой ложью" заявления о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, об этом он сообщил на предвыборном митинге в Атланте.

— Все три года демократы были одержимы бредовой задачей пересмотреть итоги выборов 2016 года — по сути, низвергнуть американскую демократию. Сначала выдумали эту историю с Россией, был доклад Мюллера. Это самая большая ложь, которую когда-либо говорили американцам, — подчеркнул глава Белого дома.

Он отметил заявление Хиллари Клинтон в ходе выборов о том, что кандидат в президенты от "зелёных" Джилл Стайн и демократ от штата Гавайи Тулси Габбард были связаны с Россией, но государственный лидер считает, что это не так, несмотря на то что не знаком ни с одной из них.

Напомним, в апреле Минюст США опубликовал отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "влиянии" России на американские выборы с 2017 года. В нём заявлялось, что РФ вмешалась в предвыборную кампанию на стороне Хиллари Клинтон. Трамп назвал доклад Мюллера сфабрикованным демократами. Москва также отвергла все обвинения.