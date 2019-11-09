Помпео назвал Украину американским проектом

Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Берлине назвал Украину американским проектом.

— Это проект, над которым мы работаем, — ответил он на вопрос, касающийся будущего Украины.

Он также добавил, что США делают всё, чтобы добиться стабильности на Украине, а президент Дональд Трамп трижды предоставлял ей защиту от "российской агрессии".

Он подчеркнул, что Штаты гордятся этой помощью и делают это в пользу Европы и суверенитета Незалежной.

Ранее президент США заявил об "очень хороших" отношениях с РФ и Украиной.