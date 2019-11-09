В Мексике арестовали водителя, пытавшегося перевезти более 150 кг кокаина

На севере Мексики подразделения армии второй раз за месяц обнаружили и изъяли крупную партию кокаина. Её стоимость превысила два миллиона долларов.

— Военнослужащие КПП Ла Кома произвели досмотр грузовика с тентом, следующего в Рейносу (город на границе с США. — Прим. Лайфа), [штат] Тамаулипас. Сканирование гамма-излучением позволило обнаружить аномалии внутри груза, — сообщается на сайте ведомства.

Масса изъятого вещества составила 153 килограмма, а его примерная стоимость — два миллиона долларов. Водителя грузовика уже задержали.

С помощью сканера всё чаще и чаще удаётся задерживать перевозчиков наркотиков в Мексике. Так, менее четырёх недель назад подобным образом была обнаружена ещё более крупная партия — 226 килограммов запрещённых веществ.

В начале ноября военные составили отчёт об уничтоженных после конфискации наркотических средствах на территории десяти штатов. Общая масса таких веществ составила почти 15,5 тонны.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии арестовали россиянку, которая пыталась провезти 100 килограммов экстази и 550 граммов гашиша через белорусско-польскую границу.