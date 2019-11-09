Российские учёные создали прибор, который за минуту определит поддельное вино

Специалисты установили, что при наличии синтетических красителей в напитке изменяется спектр поглощения излучения.

Российские учёные из Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) создали прибор, способный за минуту определить наличие синтетических красителей в соке и вине, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

К специалистам обратились коллеги из Института безалкогольной и винодельческой промышленности ВНИИПБиВП, которые попросили разработать техническое средство для экспресс-анализа фальсификатов, рассказал начальник научно-исследовательского отделения акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники ВНИИФТРИ Алексей Апрелев.

Он добавил, что эксперты установили наибольшую эффективность спектрофотометрии для этих измерений. При проведении дополнительных исследований была определена зависимость изменения спектра поглощения электромагнитного излучения от наличия синтетических красителей в окрашенных прозрачных соках и винах.

Устройство назвали фотоспектрометрическим анализатором синтетических красителей. Оно не требует оборудования больших размеров, дорогостоящих компонентов и длительной подготовки, поэтому может использоваться не только в научных изысканиях, но также в производстве и торговле.