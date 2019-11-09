Вещи вокалиста The Prodigy Кита Флинта ушли с молотка за 350 тысяч фунтов

На аукционе в Великобритании продали вещи музыканта группы Prodigy Кита Флинта. Общая сумма продаж составила 350 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщается в "Твиттере" на странице аукциона Cheffins.

— Что за вечер! Вчера вечером коллекция Кита Флинта была продана почти за 350 тысяч фунтов стерлингов, превзойдя все ожидания. Интерес к аукциону был феноменальный, — написали организаторы.

Дороже всех стоил лот, представляющий собой набор из трёх статуэток "лунного человека", которые вручаются победителям премии MTV Music Awards. Их продали за 16 тысяч фунтов стерлингов.

За 8,5 тысячи фунтов продали кровать Флинта, ножки которой сделаны в форме извивающихся стальных шипов. Участники аукциона также купили набор серёжек для пирсинга за 2,2 тысячи фунтов, старинный канделябр за тысячу фунтов, чучело зайца с ружьём за 3,2 тысячи фунтов и даже скульптуру муравья из алюминия и стали за восемь тысяч фунтов стерлингов. И это далеко не полный список диковинок из коллекции Кита.

Keith Flint's personal belongings go under the hammer at @CheffinsFineArt in Cambridge tomorrow, with fans from all over the world expected to bid for the items owned by The Prodigy's late frontman pic.twitter.com/BzQMWNAkxK — Joe Giddens (@jjgiddens) November 6, 2019

Сам аукцион был направлен на то, чтобы хотя бы частично погасить долги вокалиста The Prodigy, которые обнаружили после его смерти.