К поиску пропавших в Приморском крае рыбаков привлекли спасательный буксир

Поиски пропавших более недели назад в Японском море рыбаков продолжаются, к ним привлечён буксир Тихоокеанского флота "Фотий Крылов", сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

— В районе поиска находится спасательное судно УПАСР ТОФ "Фотий Крылов" с экипажем 59 человек и водолазной группой на борту. Обследована морская акватория на площади 151 квадратный километр, — отмечается в сообщении.

Также сегодня поиск осуществлялся с помощью телеуправляемого подводного аппарата "Мираж" и глубоководной камеры. На данный момент исследовано 1156 километров береговой черты и 49 128 квадратных километров водного пространства.

Напомним, 27 октября спасатели получили сообщение о том, что несколько рыбаков вышли на моторной лодке в Японское море и пропали. До сих пор их местоположение неизвестно. 5 ноября в районе поисков была найдена перевёрнутая лодка.