"Аэрофлот" начал продажу билетов на Дальний Восток по "плоским" тарифам

Цена на билеты в данный момент поднялась, но по-прежнему остаётся ниже себестоимости.

Компания "Аэрофлот" и её дочернее предприятие "Россия" начали продажу билетов на Дальний Восток на 2020 год по "плоским" тарифам, сообщается на сайте компании.

— С учётом роста основных расходов, в частности на топливо, компания была вынуждена впервые с 2018 года увеличить тарифы на достигнутый уровень инфляции. Вместе с тем предлагаемые цены на билеты по этим направлениям по-прежнему существенно ниже себестоимости, поскольку несут в себе исключительно социальную значимость, — отмечается в сообщении.

Тарифы действуют на полёты во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.

8 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал "Аэрофлоту" продление "плоских" тарифов на 2020 год и поддержал их индексацию на 4,3%.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал авиакомпанию "Аэрофлот", которая объявила о намерении отказаться от "плоских" тарифов, не меняющихся в течение года.