Отец Джулиана Ассанжа заявил, что его сын может умереть в тюрьме

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что его сын может умереть в тюрьме спустя девять лет преследования. Основанием для таких выводов послужил недавний визит Джона Шиптона в британскую тюрьму, где находится Ассанж.
— Нужно признать горькую правду, что он может умереть в тюрьме... Это не отцовское беспокойство, а просто факт, — цитирует Шиптона Daily Mail.
Тот же вывод сделал после визита к Ассанжу спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер. Он подчеркнул, что условия содержания Ассанжа угрожают его жизни.
В конце сентября адвокат преследуемого рассказал об ухудшении состояния его здоровья из-за изоляции от внешнего мира. Затем Джон Шиптон сообщил, что в тюрьме Ассанж подвергается физическим и моральным страданиям.
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