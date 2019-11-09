Отец Джулиана Ассанжа заявил, что его сын может умереть в тюрьме

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа заявил, что его сын может умереть в тюрьме спустя девять лет преследования. Основанием для таких выводов послужил недавний визит Джона Шиптона в британскую тюрьму, где находится Ассанж.

— Нужно признать горькую правду, что он может умереть в тюрьме... Это не отцовское беспокойство, а просто факт, — цитирует Шиптона Daily Mail.

Тот же вывод сделал после визита к Ассанжу спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер. Он подчеркнул, что условия содержания Ассанжа угрожают его жизни.

В конце сентября адвокат преследуемого рассказал об ухудшении состояния его здоровья из-за изоляции от внешнего мира. Затем Джон Шиптон сообщил, что в тюрьме Ассанж подвергается физическим и моральным страданиям.