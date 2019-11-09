В аэропорту Екатеринбурга эвакуируют людей из-за "минирования" — видео

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Информация о задержках рейсов на табло не отображается, люди боятся пропустить свои вылеты.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово объявлена эвакуация, людей выводят на улицу, сообщает портал E1.ru.

Согласно комментариям пресс-службы воздушной гавани, утром 9 ноября поступило сообщение об угрозе, в настоящий момент жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает. Пассажиры рассказывают, что поступил звонок о минировании.

На место прибыла полиция и спецслужбы, по громкой связи всех просят покинуть аэропорт. В региональном ГУ МЧС РФ порталу подтвердили, что спасатели находятся на месте.

<p>Фото © <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66301165.html?imageViewer=ivRecord" target="_blank">E1.ru</a></p>

Непрофессионально организована эвакуация. Все медленно стали в непонимании выходить. В интерком начали объявлять только спустя 10 минут. Никто ничего не объясняет. Говорят только: "Самолёт без вас не улетит"

Евгений, портал E1.ru

Пассажиры также сообщают, что никакой информации о задержке рейсов на электронном табло нет, люди боятся пропустить свои вылеты. Прилетевшие граждане находятся в самолётах и не выходят из них, командиры лайнеров говорят, что автобусы не подадут, пока не будет проверена информация о минировании.

<p>Фото © <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66301165.html?imageViewer=ivRecord" target="_blank">E1.ru</a></p>

На подъездах к аэропорту образовалась пробка. По словам очевидцев, на территорию не пускают автомобили.

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