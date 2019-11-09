В претенденты на номинацию в "Золотом глобусе" попало шесть российских фильмов

В предварительный список претендентов на звание "Лучший фильм на иностранном языке" на престижной американской премии "Золотой глобус" вошли сразу шесть российских лент. Шорт-лист будет известен через месяц, 9 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора стенда московских кинокомпаний и студий Created in Moscow на американском кинорынке Евгению Маркову.

В номинацию могут попасть драма Кантемира Балагова "Дылда" (2019), лента Константина Фама "Кадиш" (2019), картина Бориса Акопова "Бык" (2019), драма Алексея Козлова "Спасти Ленинград" (2019), триллер Владимира Аленикова "Странники терпенья" (2018), а также приключенческий боевик Андрея Богатырёва и Арта Камачо "Дикая лига" (2019).

77-я торжественная церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" пройдёт 5 января 2020 в отеле "Беверли-Хилтон" в городе Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Ранее Лайф публиковал список актёров, претендующих на премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".